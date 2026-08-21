Rodriguez vs. Inoue miamag na

Nakaplano nga ipahigayon karong Pebrero o Marso 2027 ang gikahinamang binukbokay nila ni super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue ug American Jesse “Bam” Rodriguez sa Japan, diin duha ka dagkong stadiums ang gikonsiderar nga pahigayunan.
Matod sa Japanese outlet Ronspo, ang away kombatihon sa Mizuho PayPay Dome Fukuoka kon sa Pebrero kini mapahigayon o sa Tokyo Dome kon sa Marso kini ipahigayon.
Kon wala’y kakulian nga makababag, mao kini ang labing unang boxing card nga pasiugdahan sa boxing promotional outfit sa Saudi Arabia nga Riyadh Season sa Japan ug mao kini ang labing dakong boxing bout sa kasaysayan sa nasod.
Si Rodriguez, kinsa adunay 24-0, 17KOs nga rekord, taudtaod nanghawod sa super flyweight division apan sa labing ulahi niyang away, nisaka kini sa featherweight division ug nirehistro og makapaukyab nga 6th round knockout nga kadaugan batok sa kababayang si Antonio Vargas niadtong Hunyo 2026.
Kining maong kadaugan nag-abli og dakong pultahan ni Rodriguez aron kontrahon si Inoue, kinsa naggunit og 33-0, 27KOs nga rekord.
Sa sayo pa, nagkanayon si Inoue nga dili siya mohuwat og dugay ni Rodriguez aron mobuhi og desisyon sa pagpakig-away kaniya.
Matod ni Inoue nga kon dili madayon ang ilang away ni Rodriguez, hayan mosaka na siya sa featherweight division.
Hinuon ning puntoha, daw desidido na si Rodriguez nga makig-away ni Inoue ug ang pinal nga negusasyon na lang ang huwatunon. / ESL