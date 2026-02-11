Rolls-Royce sa mga Discaya, nahalin na

Ang kontrobersyal nga 2013 Rolls-Royce Cullinan sa magtiayong kontraktor nga sila si Curlee ug Sarah Discaya aduna na’y bag-ong tag-iya.
Atol sa gipahigayon nga public auction sa Bureau of Customs (BOC) niadtong Martes, Pebrero 10, 2026, ang maong sakyanan nabaligya sa kantidad nga P29,026,000, mas taas og gamay sa gitakda nga floor price nga P29,025,132.58.
Siyam pa ka mga luho nga sakyanan—diin ang pito niini nakuha gikan sa mga Discaya—ang gisubasta usab, apan gideklarar kini nga “failed bidding” o napakyas ang subasta.
Ang nakadaog sa subasta mao si Pio Velasco, ang nagtukod ug tag-iya sa Igorot Stone Kingdom sa Baguio City, usa ka cultural theme park nga naghatag og pasidungog sa kabilin sa mga taga Cordillera.
“Our first purpose is to save it from eventual destruction, if ever, and to preserve a piece of history. This car is historical kasi nga it opened the floodgates, the interest of the nation, to this rampant corruption,” matod ni Velasco sa mga tigbalita.
Ang Rolls-Royce Cullinan, usa sa labing luho nga sport utility vehicles (SUV) sa tibuok kalibotan, usa lamang sa mga luho nga sakyanan nga gisakmit sa BOC gikan sa mga Discaya taliwala sa kontrobersya sa flood control projects.
Niadtong Nobiyembre 20, tulo ka sakyanan sa mga Discaya—ang Mercedes-Benz G500 (2019) Brabus, Mercedes-Benz G63 AMG (2022), ug ang Lincoln Navigator (2022)—nabaligya sa kantidad nga P38.2 milyunes atol sa subasta sa BOC.
Sa bulan sa Disyembre, ang Toyota Tundra 2022 sa mga Discaya napalit sa kantidad nga P3,480,000, samtang ang Toyota Sequoia 2023 nabaligya og P6 milyunes.
Ang floor price sa Toyota Tundra ug Sequoia gitakda sa kantidad nga P3,473,253.97 ug P4,669,554.50.
Una nang gipahayag sa BOC nga gilauman nila nga makakolekta og kinatibuk-ang kantidad nga P103,865,125.97 gikan sa pagsubasta sa tanang nakuha nga sakyanan gikan sa mga Discaya.
Ang magtiayong Discaya maoy tag-iya sa duha sa 15 ka mga kompanya sa konstruksyon nga nakakuha sa labing daghang proyekto sa flood control gikan sa gobiyerno sugod niadtong 2022 hangtod 2025.
Sa miaging tulo ka tuig, ang mga kompanya sa Discaya nakakuha og mokabat sa P31 bilyunes nga kantidad sa mga kontrata sa imprastraktura sa gobiyerno, lakip na ang mga proyekto sa pagsumpo sa baha.
Sumala sa BOC, ang mga pundo nga makuha gikan sa subasta moadto sa panudlanan sa nasod. / TPM / SunStar Philippines