Romeo gibuhian sa Dyip; usa na ka free agent

Ang kanhi three-time PBA scoring champion nga si Terrence Romeo malakip na sa free agent market human sa iyang kontrata sa Terrafirma Dyip sa Philippine Basketball Association (PBA).
Sumala sa mga taho nga wala hatagi og contract extension ang 33-anyos nga shooting guard sa Terrafirma management para sa umaabot nga 50th season sa liga.
Mahimo na nga unrestricted free agent si Romeo nga nagpasabot nga duna siya’y option kon asa siya nga team moduwa sa PBA.
Si Romeo, kanhi UAAP MVP sa Far Eastern University ug PBA scoring champ, gikan San Miguel Beermen sa wa pa kini ma trade sa Terrafirma sa tuig 2023.
Apan sa iyang pagsulod sa Dyip na sige siya og ka injured, apil na ang calf injury sa Commissioner’s Cup ug back injury sa Philippine Cup.
Si Romeo gikuha sa Global Port Batang Pier tuig 2013, na-trade siya sa TNT Tropang Giga sa 2017, nakuha sa San Miguel Beermen sa 2018, ug dayon sa Dyip sa 2023. / RSC