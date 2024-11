Romeo mipabuhagay sa iyang kagul-anan

Gipabuhagay ni Terrence Romeo nga ang iyang pagkabalhin gikan sa San Miguel Beermen ngadto sa Terrafirma Dyip maoy usa sa labing magul-anong mga panghitabo sa iyang basketball career.

Hinuon, giklaro ni Romeo, 33, nga iya na kining gidawat ug andam na siyang moduwa sa bag-o niyang team.

Si Romeo kauban si Vic Manuel gi-trade sa Beermen ngadto sa Dyip alang nila ni Juami Tiongson ug Andreas Cahilig niadtong Lunes, Nobiyembre 25, 2024.

“Probably isa sa pinaka-sad moment ng career ko pero ganun talaga, walang permanent sa basketball world. Importante ‘yung happy memories and achievements natin at mga learnings, hindi mawawala,” mensahe ni Romeo sa iyang official Instagram page nga napatik sa Spin.ph.

Isip sakop sa Beermen, si Romeo nakabaton og tulo ka mga titulo sa Philippine Basketball Association (PBA) ug nakadaog siya og Finals MVP niadtong 2019 Commissioner’s Cup. / ESL