Romeo moduwa’g balik sa 3x3 caging

Mobalik pagduwa sa 3x3 basketball ang beteranong pointguard sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Terrence Romeo.
Niini, moduwa si Romeo sa Manila Melmac alang sa FIBA 3x3 Manila Challenger nga gikatakda karong Septiyembre 20-21, 2025, sa Ayala Malls Manila Bay sa Parañaque City.
Sa sayong bahin sa iyang basketball career, si Romeo nakakulit og dakong pangalan sa 3x3 basketball.
Gipasabot ni Romeo basta alang sa Pilipinas, andam siya moduwa. Ikauban ni Romeo sa Melmac sila si Mac Tallo, Abdul Sawat, ug Henry Iloka. / ESL