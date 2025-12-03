Romero mihangyo sa WBA nga kontrahon si Pacquiao

Nihangyo ang kampo ni World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolando Romero sa WBA nga dili lang una modepensa sa iyang korona batok sa mandatory contender nga si Shakhram Giyasov sa Uzbekistan aron kontrahon si Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa sunod niyang tahas.
Mao kini ang gibutyag sa promoter ni Giyasov nga si Eddie Hearn, kinsa niingon nga dili kini makiangayon.
.“We’ve been mandated to fight Rolly Romero, [Romero’s team] put in an exemption request to face Manny Pacquiao, which I don’t believe is even done,” matod ni Hearn sa interbyu BoxingScene.
“Shakhram Giyasov has been waiting and waiting, and we believe the WBA should not allow that special exemption to take place.”
Ang kampo ni Giyasov nagpadala sab og suwat sa WBA aron ipadayag ang ilang dakong pagsupak sa gustong mahitabo sa kampo ni Romero.
Taudtaod na ga nigawas ang taho nga si Romero maoy sunod nga kontrahon ni Pacquiao, kinsa 8-division world champion. / ESL