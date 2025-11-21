Romualdez, Co ikiha og plunder, graft, ug bribery

Ang Independent Commission on Infrastructure (ICI) ug ang Department of Public Works and Highways (DPWH) niadtong Biyernes, Nobiyembre 21, 2025, mirekomendar ngadto sa Office of the Ombudsman sa pagsang-at og mga kaso batok nila ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez ug kanhi Ako Bicol party-list Representative Zaldy Co, gumikan sa kalambigitan sa mga anomaliya sa mga proyekto sa flood control.
Gi-turn over nila ni DPWH Secretary Vince Dizon, ICI chairperson Andres Reyes, ug miyembro nga si kanhi Public Works Secretary Rogelio “Babes” Singson ngadto sa Office of the Ombudsman ang mga kahon nga naglangkob sa mga ebidensya alang sa pagsang-at og kaso sa plunder, graft, ug bribery batok nila Romualdez ug Co may kalabotan sa kapin P100 bilyon nga kantidad nga mga kontrata sa gobyerno.
Matod ni Dizon, ang mga kontrata sa imprastruktura gikan sa Sunwest Corporation ug Hi-Tone Construction & Development Corp., mga kompaniyang konstruksyon nga konektado kang Co.
Ang Hi-Tone Construction & Development Corp. ug Sunwest Corporation maoy nalakip sa top 15 nga mga kompanya sa konstruksyon nga nakakuha og 20 porsiyento, o mga P100 bilyon, nga kantidad sa mga proyekto sa flood control gikan 2022 hangtod 2025.
Si Dizon miingon nga ang rekomendasyon gisumpay usab sa testimonya ni retired Marine Orly Guteza sa atubangan sa Senate Blue Ribbon Committee, nga miingon nga isip kanhi security aide ni Co, usa sa ilang mga buluhaton mao ang paghatod og minilyon nga cash sulod sa daghang maleta ngadto sa pinuy-anan ni Romualdez.
“Hindi namin sasabihing recommended kung wala kaming nakikitang basehan,” matod niya.
Gidugang ni Dizon nga ang video statement ni Co batok nila Romualdez, Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ug uban pa, wala pa nalakip sa rekomendasyon tungod kay dili kini usa ka sworn testimony.
Si Co kaniadto mitumbok kang Marcos nga bahin sa P100 bilyon nga insertion sa national budget.
Iya sab nga giangkon nga nakahatod siya og P56 bilyon ngadto kang Marcos ug Romualdez nga hugtanong gipanghimakak sa naasoy nga mga opisyal.
Gidani ni Dizon si Co nga mopauli aron sa pagpanumpa sa iyang mga pamahayag. / TPM / SunStar Philippines