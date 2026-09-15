Romualdez gibalhin sa prisohan sa Payatas

Si kanhi House Speaker ug Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez gibalhin sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas, Quezon City.

Sa usa ka pamahayag, ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), nga maoy nagkustodiya ni Romualdez, nagkanayon nga ang magbabalaod niabot sa Payatas detention facility mga alas 10:49 sa gabii, Lunes, Septiyembre 14, 2026.

Ang BJMP nagkanayon nga si Romualdez gipaubos sa standard booking procedures, lakip na ang medical evaluation, fingerprinting, mugshot-taking, interview, ug orientation.

“Considering his medical needs and the medical recommendations presented before the Court, Rep. Romualdez has been placed in the jail infirmary together with others (persons deprived of liberty) requiring medical monitoring,” matod sa BJMP.

Nag-atubang si Romualdez og kasong plunder nga nagkantidad og P7.44 bilyunes nga naggikan sa giingong laraw sa pag-divert sa pundo sa gobiyerno pinaagi sa mga iregularidad sa flood control projects.

Gi-serve kaniya ang warrant of arrest sa Cardinal Santos Medical Center niadtong Septiyembre 7, pipila ka oras human siya gi-admit sa maong pribadong ospital.

Ang warrant naggikan sa kasong plunder nga gipasaka sa Office of the Ombudsman batok kaniya ug sa uban pang mga kauban nga akusado.

Gawas kang Romualdez, si Senator Jinggoy Estrada ug pipila ka mga kanhi opisyal ug inhenyero sa Department of Public Works and Highways ang natanggong sa prisohan sa Payatas tungod sa mga kaso nga may kalabutan sa giingong mga anomaliya sa proyekto sa pagkontrol sa baha. / TPM