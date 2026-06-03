Romualdez giimbitar sa hearing sa flood control

Giimbitar sa Senate Blue Ribbon Committee si kanhi House Speaker ug Leyte First District Representative Martin Romualdez sa pagpadayon sa ilang pakisusi bahin sa mga iregularidad sa mga proyekto sa flood control.
Gidapit sab sa maong hearing ang giingong 18 ka kanhi mga sakop sa Philippine Marines kinsa matod pa nagpamatuod sa giluwatang pamahayag sa ilang kauban nga si retired Sergeant Orly Guteza kinsa una na nga nitestigo sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot sa mga iregularidad sa pagpatuman sa mga flood control project.
Matod ni Guteza, gikan niadtong Disyembre 5, 2024 hangtod sa Agusto 2025, sa dihang nagserbisyo pa siya isip usa sa mga security personnel ni kanhi Ako Bicol Partylist Representative Zaldy Co, duna silay gihatod nga mga maleta nga adunay sulod nga minilyon ka pesos nga cash—nga ilahang gitawag og “basura”—ngadto sa mga pinuy-anan ni Romualdez sa Pasig ug Taguig sa labing minos tulo ka higayon.
Gidapit sab ang mga opisyal gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH), Office of the Ombudsman, Department of Justice (DOJ), ug Department of Budget and Management (DBM).
“We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies as the Committee carries out its mandate in aid of legislation and public accountability,” sumala ni Senate Blue Ribbon Committee chairperson Senator Pia Cayetano sa usa ka pamahayag.
Niadtong Abril 15, gipahunong una sa kaniadto chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator Panfilo Lacson ang mga pagdungog sa panel, sa rason nga ang pakisusi nakatigom na og igo nga mga ebidensya ug nga kinahanglan na sa panel nga maghimo og pormal nga committee report sa dili pa mopadayon.
Matod niya, ang mga imbestigasyon sa Senado nga gihimo isip tabang sa paggama og balaod (in aid of legislation) angay nga moresulta sa mga kaplag (findings) ug rekomendasyon imbes nga magpadayon nga walay kahumanon.
Ang partial report sa komite gikatahong naglangkob sa mga kaplag gikan sa pipila ka bulan nga mga hearing uban sa kanhi mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, mga kontraktor, mga whistleblower, ug mga magbabalaod nga nalambigit sa giingong iregularidad sa mga proyekto sa flood control nga nagkantidad og binilyon ka pesos.
Gisusi sa maong pakisusi ang mga akusasyon nga naglakip sa mga budget insertion, kickback, alokasyon sa proyekto, ug ang giingong kawat o pag-abuso sa pundo sa kagamhanan. / TPM / SunStar Philippines