Romualdez gisuspenso og 90 ka adlaw

Gimando sa Sandiganbayan ang 90 ka adlaw nga preventive suspension batok kang detained former House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez nga nag-atubang og kaso nga plunder kalabot sa P7.4 bilyunes nga kickback gikan sa mga proyekto sa imprastraktura sa gobiyerno.
Sa resolusyon nga gipagawas, gimanduan sa Third Division sa Sandiganbayan si Romualdez nga mohunong sa pagtuman sa mga katungdanan sa iyang posisyon o sa bisan unsang laing puwesto sa gobiyerno sulod sa 90 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa mando.
Gimanduan sab sa korte ang clerk of court nga ipadala ang kopya sa resolusyon ngadto sa pamunuan sa House of Representatives.
Kauban ni Romualdez sa kasong plunder si kanhi Ako-Bicol Party-list Representative Zaldy Co ug duha pa ka personalidad kalabot sa giingong mga kickback gikan sa mga proyekto sa flood control ug uban pang imprastraktura sa gobiyerno.
Sa pagkakaron, napriso si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. / TPM