Romualdez: Mga pasangil ni Duterte ‘budol-budol’

SI House Speaker Martin Romualdez nanghagit kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga pamatud-an ang iyang mga akusasyon batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa ka “drug addict” ug kanunay nga “bangag,” usa ka lokal nga termino nga sagad gigamit sa mga Pilipino sa paghulagway sa usa ka tawo nga high sa drugas.

Sa usa ka pamahayag, si Romualdez niingon nga ang akusasyon ni Duterte masusama lang og “budol-dudol” nga mga istorya gikan sa Davao.

“So unless you have proof na ‘yung mga alegasyon ninyo na kung bakit nananawagan dyan na sa ating mahal na Presidente Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag isip-isip muna kayo. Mag-isip muna kayo at ilabas ‘yung mga pruweba. Kasi alam natin hindi totoo ang mga sinasabi ninyo,” matod niya.

Giawhag sa House Speaker ang mga Duterte nga respetuhon si Marcos, kinsa gipili sa katawhang Pilipino.

“Sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente, tsaka sa pamilya n’ya. Noong panahon ng rehimen n’yo, iginalang naman kayo. Masyadong maaga naman ninyo gustong ipabagsak ang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular and he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya’t igalang naman natin ‘yan. ‘Yan po ang mandato ng taumbayan ng Pilipinas,” matod niya. / TPM sa SunStar Philippines