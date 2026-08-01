Romualdez mikuwestiyon sa 18 ka kanhi bodyguards isip witness batok kaniya

Gikwestyon ni kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Office of the Ombudsman sa padayong paggamit sa mga testigo nga nag-atubang og kasong cyber libel ug perjury, ug nadaot na ang kredibilidad sa publiko.
Sa usa ka pamahayag nga gipadala sa media, giingon ni Romualdez nga ang patas nga pagtratar ubos sa balaod ang iyang gihangyo samtang nagpadayon ang preliminary investigation bahin sa kontrobersiya sa flood control.
“Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko ,” matod ni Romualdez.
“But the Ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ (Department of Justice) have already publicly discredited – and who are now facing cyberlibel and perjury charges,” dugang niya.
Matod niya nga ang maong mga testigo giguba ug gibasura na kaniadto ug gipasakaan pa og kaso, apan gigamit gihapon batok kaniya.
“Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyberlibel at perjury — gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang ,” asoy niya.
Ang gitudlo ni Romualdez mao ang 18 ka kanhi bodyguard sa nagtago-tago nga kanhi kongresista nga si Zaldy Co ug ang ilang abogado nga si Levito Baligod.
Gipahayag sa DOJ niadtong Miyerkules nga ang mga reklamo alang sa perjury ug cyber libel gipasaka na batok kanila sa upat ka Regional Trial Courts (RTCs) sa Metro Manila.
Nagsugod ang maong mga kaso sa pagpagawas sa usa ka joint sworn statement, pagpahigayon og mga press conference ug interview, ug sa mga post sa social media ug uban pang online publication.
Bisan pa sa iyang mga pagsaway, gipahayag ni Romualdez nga padayon niyang atubangon ang maong mga proseso.
“Hindi ako uurong sa laban na ito. Hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama ,” matod niya. / PNA