Romualdez: Pagbulgar sa mga Discaya, bakak

Gipanghimakak ni House Speaker Martin Romualdez ang mga alegasyon sa magtiayong Discaya nga naglambigit kaniya sa korapsiyon sa mga proyekto sa pagpugong sa baha sa gobiyerno.
Sa usa ka pamahayag, gihulagway ni Romualdez ang alegasyon nila ni Pacifico ug Sarah Discaya nga bakak ug malisyosong name-dropping, nga gituyo aron pagdaot sa iyang integridad ug sa Kongreso.
“I cannot and will not allow lies and name-dropping to pass unchecked,” matod ni Romualdez.
“The claim in the Discaya couple’s affidavit that my name was used for commissions is false, malicious, and nothing more than name-dropping. Let me be clear: Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain.”
Gibarugan ni Romualdez nga ang Kongreso wala’y labot sa pagpagawas og pundo o pagpatuman sa mga proyekto hilabi na sa gihimo sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
“If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila iyon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot,” dugang ni Romualdez.
Si Romualdez nanumpa sa paghinlo sa sistema, pagsilot sa sad-an, ug pagpanalipod sa kuwarta sa mga tawo. / TPM, SunStar Philippines