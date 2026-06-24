Ronaldo, 41, mikulit og kasaysayan sa WC

Gipatak-om ni Cristiano Ronaldo ang iyang mga kritiko pinaagi sa pagkulit og kasaysayan atol sa kadaugan sa Portugal batok Uzbekistan, 5-0, kagahapon, Miyerkules, Hunyo 24, 2026 (PH time), sa World Cup sa Houston, USA.
Ning maong duwa, nakamugna og duha ka goals si Ronaldo aron mahimong labing unang magduduwa nga nakarehistro og goals sulod sa unom ka mga edisyon ning maong prestihiyusong football tournament.
“I’m back, I’m back,” singgit sa 41 anyos nga si Ronaldo atubangan sa television cameras human sa duwa.
Sa sayo, gikuwestiyon nganong gilakip pa sa Portugal sa ilang puwersa si Ronaldo nga wala man kini nakamugna og goal sa niagi nilang 10 ka mayorihiyang mga duwa, nga giingong timailhan nga nibahar na ang abilidad sa football superstar.
“As the saying goes, every cloud has a silver lining. Obviously, speaking personally, records are always nice but my goal is always to help the national team achieve its objectives,” pasabot ni Ronaldo. / Gikan sa wires