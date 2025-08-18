Rondae gustong mobalik sa NBA

Pinaagi sa social media, gipadayag sa resident import sa TNT Tropang Giga nga si Rondae Hollis-Jefferson nga moduwa pagbalik sa National Basketball Association (NBA).
Sa iyang post sa X (kanhi Twitter) ning bag-uhay lang, gihangyo ni Hollius-Jefferson ang NBA teams nga hatagan siya og imbetasyon alang sa training camp.
Si Hollis-Jefferson nakasulod sa NBA isip No. 23 overall pick sa Portland Trail Blazers niadtong 2015.
Nakaduwa sab si Hollis Jefferson sa Brooklyn Nets ug Toronto Raptors una siya nibiya sa NBA niadtong 2021 aron moduwa sa nagkadaiyang mga torneyo sa kalibutan lakip na ang PBA. / ESL