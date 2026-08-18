Rondo: Philadelphia maoy makampyon

Sa iyang pagbisita isip pinasidunggang dinapit sa “The Road Trippin” podcast, gidayeg ni retired Rajon Rondo ang iyang kanhi kauban sa Los Angeles Lakers nga si LeBron James sa desisyon niining pagbalhin sa Phildelphia 76ers.
Alang ni Rondo kinsa niretiro niadtong 2024, dako og purohan nga ang 76ers mao ang makalabni sa kampyunato sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Sa pagpangulo sa 76ers, makigtambayayong si James nila ni Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, ug VJ Edgecombe.
“I'm not a bettor, but if I were to bet, I would bet the Sixers early,” matod ni Rando. / Gikan sa wires