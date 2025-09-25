Rookie mipadaog sa Bossing batok Bolts

Nigamit og opensa ug depensa si rookie Dalph Panopio sa himatyong mga segundos aron agakon ang Blackwater Bossing sa kadaugan batok sa Meralco Bolts, 95-93, sa usa ka tune-up game niadtong Miyerkules, Septiyembre 24, 2025, sa Meralco Gym sa Ortigas.
Si Panopio, kinsa maoy 3rd overall pick sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft, nakapuntos pinaagi sa layup sa nahabiling tulo ka mga segundos unya human niini, iyang napalakan ang itsa sa usa sa mga pambato sa Bolts nga si Chris Banchero nga maoy nagselyo sa kadaugan sa Bossing. / ESL