Rookie nawad-an og respeto ni Luka

Nagkanayon si Golden State Warriors rookie Yaxel Lendeborg nga nawad-an siya og respeto kang Los Angeles Lakers guard Luka Doncic human sa ilang 105-127 nga kapildihan niadtong Huwebes, Oktubre 22, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Lendeborg, kinsa maoy gitahasan og dako sa pagguwardiya ni Doncic, wala nakauyon nga nagsige lang og reklamo sa mga tawag sa referee ang Slovenian superstar.
Gipasabot ni Lendeborg nga taas unta ang iyang respeto kang Doncic kaniadto apan nawala kini sa iyang nakitang kinaiya niini. /Gikan sa wires