Rookie sa OKC napiang, di makaduwa tibuok season

Dili pa makaduwa sa National Basketball Association (NBA) regular season game ang 19 anyos nga forward Thomas Sorber kinsa napili sa reigning champion Oklahoma City Thunder sa ika-15 nga pwesto sa NBA Draft.
Kini tungod sa injury sa tuhod ni Sorber nga nakuha atol sa usa ka off-season workout niadtong didto sa Oklahoma City.
Matod sa opisyal nga pamahayag sa team kagahapon, Septiyembre 6, mopahulay si Sorber sa tibuok season nga unta iyang debut sa NBA isip rookie. Ang iyang kahimtang i-update depende sa progreso sa recovery.
Si Sorber, nga adunay pamilya nga gikan sa Liberia, napili sa Thunder human sa usa ka tuig nga pagdula sa Georgetown University.
Didto, siya miduwa og 24 ka duwa ug nagtala og average nga 14.5 puntos, 8.5 rebounds, 2.4 assists, 2.0 blocks ug 1.5 steals sulod sa 31.3 minutos matag duwa. / RSC