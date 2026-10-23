Roro terminal fees ipatangtang samtang giduso ang Vismin Expressway Network

Gisugyot sa Philippine Coastwise Shipping Association (PCSA) ang pagpatuman ug mga expressway network sa Visayas ug Mindanao, uban ang pagtangtang sa terminal fees sa roll-on/roll-off (RoRo) ports.
Kini aron moubos ang bayranan sa kargamento, mokusog ang negosyo, ug maminusan ang pagmahal sa mga palitunon.
Si PCSA Chairman Lucio Lim Jr. nanawagan sa gobiyerno nga maghimo ug feasibility study alang sa mga expressway corridors sa duha ka rehiyon.
Sumala niya, importante ang mga RoRo port isip dugtong sa biyahe sa tibuok nasod.
Tuyo sa maong sugyot nga masulbad ang mahal nga plete ug dugay nga biyahe sa mga kargamento gikan sa mga opisina ug bodega sa Metro Manila ug Calabarzon padulong sa mga merkado sa VisMin.
“Kon mosaka ang bayad sa kargamento, mosaka sab ang presyo sa pagkaon. Kon momahal ang logistics, maapektuhan ang kompetisyon sa negosyo,” matod pa ni Lim sa ilang general membership meeting.
Ubos sa temang “One Nation, One Network: Lower Logistical Costs, Lower Inflation,” girekomendar sa grupo ang walo (8) ka expressways nga magdugtong sa mga dagkong dakbayan ug dunggoanan sa Visayas ug Mindanao.
Sa Cebu, ang Bogo City padulong sa Santander (230 km), Panay: Caticlan, Aklan padulong sa Iloilo City (214 km), Negros: Bacolod City padulong sa Dumaguete City (216 km), Oriental Mindoro: Calapan City padulong sa Roxas, Zamboanga Peninsula: Dapitan City padulong sa Zamboanga City, Masbate: Aroroy padulong sa Esperanza, Samar-Leyte: Allen, Samar padulong sa Liloan, Southern Leyte ug Mindanao: Surigao City padulong sa Davao City.
Ang mga gitas-on sa maong dalan moabot sa 121 hangtod 406 kilometros. Dugang ni Lim, mahimong pundohan ang pagtuon pinaagi sa Public-Private Partnership (PPP) program sa gobiyerno o pundo gikan sa Kongreso aron makita kon unsa kaepektibo ang pagpadali sa biyahe ug pagluag sa trapiko alang sa mga kargamento. / CAV