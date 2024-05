RoS gusto zero-han sa beermen

Mga duwa karon:

4:30 pm- Meralco batok Ginebra

7:30 pm- San Miguel batok RoS

Determinado ang San Miguel Beermen nga zero-han ang Rain or Shine Elasto Painters sa ilang panagharong og balik sa main game karong Biyernes, Mayo 24, 2024, sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup semi-finals series sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Niadtong Miyerkules, gipanghubog og balik sa Beermen ang Elasto Painters, 117-107, sa Game 3 aron pagposte og 3-0 nga bintaha sa best-of-seven series.

Sa kasaysayan, wala pa’y hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa best-of-seven nga kombati.

“We really have to bring the energy and we really have to step on the gas, especially du’n sa Game 4, because I’m sure Rain or Shine will come out smoking,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent.

“We just have to match that and do what we’ve been doing. Then I think we’re gonna be okay.”

Giangkon ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga milagro na lang ang makaluwas kanila gikan sa ilang kasamtangang kahimtang apan iyang gitataw nga wala pa sila hingpit nawad-an og paglaom.

“At 3-0, all you can think about right now is try to get over one game and try not to be swept,” matod ni Guiao.

Sa premirong duwa, inaton og suway sa Meralco Bolts ang ilang bintaha batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Game 4 sa laing semis series.

Gipangbuntog sa Bolts ang Gin Kings sa Game 3, 87-80, aron pagposte og 2-1 nga bintaha sa series. / ESL