ROS misanta sa Phoenix

Gipakgang sa Rain or Shine Elasto Painters ang kainit sa Group B leader Phoenix Super LPG Fuel Masters, 105-98, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa main game niadtong Martes sa gabii, Hulyo 21, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Human sila nasugamak sa dagkong kapildihan sa nag-una nilang duha ka mga duwa batok sa Blackwater Bossing, 108-131, ug Meralco Bolts, 122-114, ang Elasto Painters nagpakita og dakong determinasyon nga makabangon aron irehistro ang labing una nilang daog sa komperensiya.
“It’s all about effort. We gave emphasis on playing defense and in getting the rebounds and we did that tonight,” matod ni ROS import Aaron Fuller nga napatik sa www.pba.ph.
Gipangulohan ni Fuller ang Elasto Painters pinaagi sa iyang 28 puntos ug 16 rebounds.
Gipasabot ni ROS coach Yeng Guiao nga ang ilang depensa maoy nagpadaog kanila.
“Medyo malapit na kaming maging desperado, at kailangan manalo. Doon sa previous games, talo kami sa rebounding and we gave up a high-percentage shooting. We made it a point na pagsikapan na makadepensa at maka-rebound kami,” matod ni Guiao.
Ang Fuel Masters nga nakasinati sa labing una nilang pilde sulod sa upat ka mga duwa, tataw nga naglisod pagtapak sa haw-ang nga nabiyaan sa usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Ricci Rivero kinsa na-thrown out sa 3rd quarter tungod sa technical fouls.
Gipangulohan ni import Robert Johnson III ang Fuel Masters pinaagi sa iyang 27 puntos ug 11 rebounds.
Sa laing duwa sa Group B, gipatapsingan sa Meralco Bolts ang Blackwater Bossing, 116-114.
Ang Bolts ug Bossing pareho na naggunit og 2-1 nga rekord.
Puntos matag usa:
Meralco (116) – Hester 25, Banchero 16, Newsome 16, Cansino 15, Hodge 14, Maliksi 8, Quinto 7, Black 6, Brickman 5, Mocon 2, Bates 2.
Blackwater (114) – Barefield 29, Barkley 28, Ilagan 20, Panopio 11, Austria 9, Tratter 7, Demusis 4, Una 2, Murrell 2, Escoto 2. Quarters: 26-29; 61-57; 98-81; 116-114.
2nd game:
Rain or Shine (105) - Fuller 28, Nocum 18, Malonzo 12, Tiongson 11, Villegas 9, Caracut 9, Asistio 8, Cuajao 5, Manaytay 3, Clarito 2.
Phoenix (98) - Johnson 27, Tuffin 16, Perkins 13, Tio 12, Santos 9, Mamuyac 8, Delos Santos 5, Ballungay 4, Rivero 4. Quarterscores: 30-25, 60-50, 80-73, 105-98. / ESL