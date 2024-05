ROS mokuha og big man

Human sila gibutlogan sa San Miguel Beermen sa pagpa­ngulo sa Sugboanong hi­gante nga si June Mar Fajar­do sa best-of-seven semi-finals series, 4-0, sa Philip­pine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup, ang Rain or Shine Elasto Painters nasayod na unsa’y angayang buhaton sa umaabot nga rookie draft – mokuha og dugang haligi sa ilawom.

Ang Elasto Painters adunay duha ka higayon nga makapili sa 1st round sa sunod drafting apan gitataw ni coach Yeng Guiao nga prayoridad niya ang big man.

“Una, kung may malaki. Yun naman talaga ang premium sa draft, big men,” matod ni Guiao nga napatik Spin.ph.

Batok sa Beermen, niangkon si Guiao nga dili gyud makaparang ang iyang big men nga sila si Beau Belga ug Keith Datu batok ni Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu.

“When you want to get the championship or win a championship, sa pagka-constitute ng San Miguel team, parating may June Mar. Kailangang makahanap ka ng katapat ni June Mar,” dugang ni Guiao.

“Ang hirap maghanap ng physical specimen na puwede mong itapat sa kanya.”

Gitataw ni Guiao nga kon naa ni Fajardo ang bola, dako kaayo ang poruhan nga makapuntos kini.

“Kapag dumouble team ka naman, dahil ang gagaling ng nakapaligid sa kanya, ‘yun naman ang magiging problema mo. It is really picking your poison,” pasabot ni Guiao.

Lakip sa top big men prospects sa umaabot nga draft mao sila si Michael Phillips, Kai Ballungay, Will Gozum ug Justine Baltazar.

“Hindi mo rin puwedeng tignan ‘yung free agent nga­yon hangga’t hindi mo alam kung ano ‘yung darating sa draft,” dugang ni Guiao.

“Baka i-sign mo ‘yung free agent, baka may mas bata na puwedeng gampanan ‘yung role na ‘yun. Free agency will be considered after the draft.” / ESL