ROS, NLEX mag-ilog sa liderato

5:15 P.M Magnolia Chicken Hotshots batok Titan Ultra Giant Risers
7:30 P.M NLEX Road Warriors batok Rain or Shine Elasto Painters
Ang top two teams nga Rain or Shine Elasto Painters ug NLEX Road Warriors magtigi para sa liderato sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium karong Miyerkules, Abril 29, 2026.
Magbangga ang duha ka init nga kuponan alas 7:30 sa gabii sa main game sa double-header nga buksan sa Magnolia Chicken Hotshots ug Titan Ultra Giant Risers alas 5:15 sa hapon.
Segurado na sa quarterfinals ang Road Warriors ug E-Painters apan padayon ang ilang lumba ngadto sa liderato ug sa Top 4 nga adunay twice-to-beat advantage.
Matod ni Rain or Shine head coach Yeng Guiao nga nasugod ang character sa team karon nga conference pinaagi sa mga sikit nga duwa ug mga come-from-behind wins nila.
“It’s good that the team goes through those challenges because it will test your character. So it’s a good sign for us,” batbat niya.
Samtang ang head coach sa NLEX nga si Jong Uichico nipasabot sa iyang mga batos nga angay nila pamatud-an karon nga conference nga ang franchise apil sa contender teams sa liga.
“We don’t lose faith, we don’t lose hope even when the chances are very slim. We give ourselves a shot all the time,” sigon ni Uichico.
Usa sa atngan sa maong duwa ang panagbangga sa imports nga si Jaylen Johnson sa Rain or Shine ug Cady Lalanne sa Road Warriors.
Lakip pud sa saligan sa Raion or Shine ang locals nga sila Adrian Nocum, Jhonard Clarito, Caelan Tiongson, Gian Mamuyac, Leonard Santillan, Anton Asistio, ug Andrei Caracut.
Samtang ang Road Warriors mosandig sa combo ni Lalanne ug Robert Bolick, uban sa suporta nila Schonny Winston, Anthony Semerad, ug bench players. / RSC