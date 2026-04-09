ROS Q-Finals tuyo batok sa Fiberxers

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine
batok Converge
7:30 pm- Magnolia
batok Ginebra
Seguradong luna sa quarter-finals ang tinguha sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok sa nagsalimoang nga Converge FiberXers sa premirong duwa karong Biyernes, Abril 10, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup SM Mall of Asia Arena.
Ang Elasto Painters ningsaka sa 5-0 nga rekord human nila gipangbuntog ang gikahadlukang San Miguel Beermen, 116-112, sa labing ulahi nilang duwa niini lang Miyerkules, Abril 8.
Ang ilang kadaugan batok sa Beermen seguradong nakahatag og dugang kadasig sa Elasto Painters aron kompletuhon ang ilang misyon ug sumpayan ang labing maayo nilang pagsugod sa usa ka ka komperensiya.
Sa ilang bahin, ang FiberXers nagbitay sa ilawom nga bahin dala ang 1-4 nga rekord.
Bisan ngil-ad ang rekord sa FiberXers, dili ikalimod nga aduna gihapon sila’y saktong ikabuga ug nasayod si Elasto Painters coach Yeng Guiao niini.
Sa laing bahin, opisyal nga iretiro sa Elasto Painters ang No. 5 jersey ni Gabe Norwood karon. Nagpasabot kini nga wala na’y laing magduduwa sa Elasto Painters ang makagamit ning maong numero hangtod sa kahangturan.
Sa main game, magsangka ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Brgy. Ginebra Gin Kings. / ESL