ROS, TNT pulos 2-0 tinguha

Parehong mosuway pagkulit og 2-0 nga bintaha ang TNT Tropang 5G ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigsangka og balik sa ilang lainlaing kontra sa Game 2 sa duha ka mga best-of-seven semis series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Biyernes, Mayo 22, 2026, sa SM Mall of Asia.
Ang Tropang 5G makigbatok sa Meralco Bolts sa main game human sangkaon sa Elasto Painters ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa premirong duwa sugod sa alas 5:15 sa hapon.
Sa Game 1 niadtong Miyerkules, pulos ning-agi og malisod nga dalan ang Tropang 5G ug Elasto Painters una nila nakuha ang kadaugan diin gibuntog sa Tropang 5G ang Bolts, 94-89, samtang gipukan sa Elasto Painters ang Gin Kings, 115-111.
Ang Bolts, nga ningpukan sa Tropang 5G, 110-106, sa ilang engkuwentro sa elimination round niadtong Abril 7, padayong mangita og paagi kon unsaon nila pagpugong ang 7’3” import sa Tropang 5G nga si Bol Bol, kinsa nagpakatap og 37 puntos sa Game 1.
Bisan wala nila napugngan si Bol sa Game 1, ang Bolts nakahatag gihapon og saktong kombati sa kinatibuk-an.
Nagpasabot nga kon malimitahan sa Bolts si Bol bisan gamay, dakudako ang ilang poruhan nga makabawos.
Sa laing parisan, nagkanayon si Elasto Painters coach Yeng Guiao nga kasingkasing ug determinasyon lang gihapon ang ilang gamiton sa pagsuway og lupig sa Gin Kings sa ikaduhang sunodsunod nga higayon.
Apan giangkon ni Guiao nga lisod gyud alang kanila ang pagbuntog sa Gin Kings, nga ninglubong kanila og 24 puntos, 114-90, sa ilang panagsangka sa elimination round niadtong Mayo 20.
"Tignan natin kung hanggang saan kami makakarating," matod ni Guiao, nga napatik sa www.pba.ph.