Rosario gustong kuhaon sa Converge

Gipadayag sa Converge FiberXers ang ilang intensyon nga kuhaon si free agent Troy Rosario alang sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA).

Ang FiberXers opisyal na nga nipadangat sa ilang intensyon ngadto sa kampo ni Rosario pinaagi sa dugay na nga agent niini nga si Danny Espiritu, kinsa temporaryong girepresentahan sa iyang anak nga si Marvin.

“Dear Troy, let’s talk soon,” mensahe ni FiberXers team manager Jacob Lao ngadto sa kampo ni Rosario nga napatik sa Spin.ph.

“Yes we want Troy and we are just waiting for his agent to set up a meeting. We already talked to Marvin and we hope to start a negotiation this week.”

Gipasabot ni Lao nga gusto gyud nilang makuha ang 6’7” nga si Rosario bisan abunda na sila sa big men nga naglakip sa mga rookie nga sila si Justin Baltazar (6-9), Pao Javillonar (6-5), Ben Philips (6-8), Jason Credo (6-5) ug Ronan Santos (6-7).

Gawas sa higanteng rookies, naa sab sa FiberXers sila si Justin Arana (6-7), Jeo Ambohot (6-7), Keith Zaldivar (6-6) ug practice player Andre Flores (6-6).

“We need to invest in our frontline kasi nakita nyo naman sa last game namin sa playoffs, June Mar Fajardo had 40 points and 24 rebounds, so height pa rin talaga ang kailangan para maka compete kami sa elite teams,” pasabot ni Lao. / ESL