Rosario ilugan

Seguradong ilugan si Blackwater Bossing star Troy Rosario kon makadesisyon kini nga mosulod sa free-agent market sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Rosario, 32, kinsa maoy No.2 overall pick niadtong 2015 PBA Draft Class, puwede na karong mo-file alang sa unrestricted free agency human kini nakahuman og siyam ka seasons.

Ang Blackwater, nga nikuha ni Rosario pinaagi sa three-team trade niadtong 2022 nga naglambigit sab nila ni Calvin Oftana ug Bandon Ganuelas Rosser, adunay dakong tanyag aron magpabilin sa ilang puwersa ang 6’7” Ilocano.

Matod sa usa ka kasaligang tinubdan nga gikan mismo sa Blackwater, molanat og lima ka mga tuig ang kontrata nga gitanyag sa Blackwater ngadto kang Rosario, kinsa nag-edad og 32.

“Malaki ang alok namin sa kanya. In fact, maximum plus bonuses. At par with the contract of other marquee stars from big teams,” matod sa tinubdan nga napatik sa Spin.ph.

Hinuon, adunay opsyon si Rosario nga mosulod sa unrestricted free agency aron makapaminaw sa tanyag sa ubang teams.

Ang teams sa San Miguel Corporation (SMC) ug MVP camp pulos interesado nga mokuha ni Rosario ug hasta ang Converge FiberXers.

“Ang dami na lumalapit kay Troy at waiting lang na mag-free agent siya. Sa ngayon, ang first option pa rin is Blackwater kasi maganda yung offer na five years. Secured siya ng limang taon,” dugang sa tinubdan.

“Pero hintayin natin ang offer din nung mga teams. Marami pang pwedeng mangyari lalo na at mukhang kaunti ang big man na papasok sa draft.”

Ang produkto sa National University (NU) Bulldogs nag-average og 17.36 puntos, 7 rebounds, ug 2.55 sa niaging season. / ESL