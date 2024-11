Rosario mibalhin sa Ginebra

Napili sa unrestricted free agent nga si Troy Rosario ang Brgy. Ginebra Gin Kings nga maoy iyang balhinan nga team sa Philippine Basketball Association (PBA).

Mao kini ang gibutyag sa usa ka kasaligang tinubdan sa Spin.ph, kinsa nag-ingon nga gi-finalize na lang ang kontrata ni Rosario sa Gin Kings nga gihugonhugonang nagbalor og P750,000 ngadto sa P800,000 matag buwan.

Gipasabot sa tinubdan nga kining maong kalambuan katumanan sa pangandoy ni Rosario sukad pa sa pagkabata.

“Troy, as what has been circulating before, dreams of playing for Ginebra since he was a kid. Hid father, his lolo, his uncles are all Ginebra diehards,” matod sa tinubdan.

“So, between lucrative offers and a chance to play for his dream team, he chose the latter.”

Ang kanhi teams ni Rosario nga mao ang TNT Tropang Giga ug Blackwater Bossing nisuway unta pagdani apan nibalibad ang 6’7” nga magduduwa.

Nitanyag sab ni Rosario ang Con­verge Fi­ber­Xers ug teams sa Korea ug Japan a­­pan iya sab kining gibalibaran.

Gikinahang­lan sa Gin Kings si Rosario aron ma­kigtamba­ya­yong nila ni Japeth Aguilar ug Isaac Go sa ilawom nga bahin. / ESL