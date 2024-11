Rosario mibalibad sa tanyag sa TNT

Gibutyag ni Troy Rosario nga opisyal niyang gibalibaran ang tanyag aron mobalik siya pagduwa sa TNT Tropang Giga sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Rosario kinsa nagduwa sa TNT sa nag-una niyang pito ka seasons sa PBA una siya nibalhin sa Blackwater Bossing niadtong 2022, nipasabot nga gusto lang siyang mosuway pagduwa sa laing team.

“Nakapagpaalam na ‘ko sa TNT management and sobrang thankful ako sa interest na binigay nila sa akin. Mahal ko ang TNT pero at this point, gusto ko namang subukan ang ibang team,” matod sa 6’7” nga magduduwa nga napatik sa Spin.ph.

Matod ni Rosario nga sa kasamtangan, aduna siya’y nadawat nga tanyag gikan sa Blackwater, Converge FiberXers ug teams sa Korea ug Japan.

Gilaumang motanyag sab ngadto kang Rosario ang San Miguel Beermen, Brgy. Ginebra Gin Kings, Magnolia Hotshots, NLEX Road Warriors ug Meralco Bolts. / ESL