Rose mibisita'g balik sa Pilipinas

Sa iyang pagbisita og balik sa Pilipinas, nasinati na sab sa kanhi pambato sa Chicago Bulls nga si Derrick Rose ang pagmahal ug mainitong paghangop kaniya sa Filipino basketball fans.
Gipasabot ni Rose nga lahi na man tuod ang palibot nga iyang nalantawan kumpara sa premiro niyang pagbisita sa nasod niadtong 2013, apan wala siya'y nakitang kausaban sa paghangop sa mga Pinoy ngadto kaniya.
"I'm loving it right now. I feel like a kid, again, being able to be in this market, seeing all the love, feeling all the love, the support," matod ni Rose nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Si Rose naa sa Makati City alang sa usa ka eksklusibong kalihukan. / ESL