Rose misayaw og 'Tinikling'

Sa iyang pagbisita sa Sugbo, gihangop ug dayag nga nalingaw si National Basketball Association (NBA) legend Derrick Rose sa ang kulturang Pinoy, gani nisayaw pa siya og tradisyonal nga sayaw nga “tinikling.”
Nahitabo kini atol sa labing premiro sa duha ka adlaw nga “Rose Meets the Queen: Derrick Rose in Cebu” niadtong Martes sa gabii, Agusto 25, 2026, atol sa Champion’s Circle VIP Night Appreciation Dinner sa Kasadya Buffet Buko Bar, Shangri-La Cebu sa Lapu-Lapu City.
Atol sa kalihukan, ang ArenaPlus nga maoy No. 1 PAGCOR-licensed online sportsbook sa Pilipinas, nag-andam og mga pasundayag atol sa kalihukan nga nagpakita sa kulturang Pinoy.
Tataw nga nikuha og dakong atensyon gikan sa 2009 NBA Rookie of the Year awardee mao ang grupo nga nagsayaw og tinikling.
Human sa pasundayag, kalit lang nisaka si Rose sa entablado ug niapil kini pagsayaw og tinikling ug ninglanog ang pag-abiba sa mga tumatan-aw.
“Looking forward to experiencing the people here, and being here is wonderful, getting to work by the beach is unreal. It’s been a lot of love knowing the traditional dances, always glad to go to new places and experiencing the love,” mensahe pa ni Rose kinsa 2008 NBA No. 1 overall pick sa Chicago Bulls.
Gawas sa kultural nga mga pasundayag, si Rose nalingaw sab sa pakiglulinghayaw sa mga bisita sa kalihukan ug mapahiyumon siyang nagpahulagway hapit sa tanang mga ningtambong sa kalihukan.
Si Rose kinsa nag-edad og 37, nakaeskedyul sab kagahapon, Miyerkules, Agusto 26msa pakighimamat og dugang mga Pinoy fans sa Mountain Wing-E sa SM Seaside City sa Dakbayan Sugbo.
Isip ArenaPlus ambassador, kini maoy ikatulong higayon nga nibisita sa Pilipinas ang 2011 NBA MVP apan labing una kini niyang pagduaw sa Sugbo. / ESL