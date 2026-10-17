Rose nagnegosyo og buwak

Human sa iyang mabulokon nga karera sa National Basketball Association (NBA), ang Chicago Bulls guard nga si Derrick Rose nagnegosyo na og buwakan nga iyang gipanganlan og Rose’s Flower Shop.
Kauban ni Rose, 38, sa maong negosyo ang iyang pamilya. Mao kini iyang iyang gitutokan og gustong palambuon sukad sa ilang pag-abli sa sayong bahin sa tuig 2026.
Sigon pa ni Rose nga namaligya na si karon og rose nga buwak.
Niretiro si Rose, ang first overall pick sa 2008 draft, niadtong Septiyembre 2024 ubos na sa Memphis Grizzlies.
Nisikat si Rose sa iyang playing years sa Bulls sa tuig 2008 ngadto 2016. / RSC