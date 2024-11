Rosell mikiha ni Garcia, ubang opisyal sa City Hall

Kanhi Cebu City Administrator Collin Rosell nisang-at sa Office of the Ombudsman - Visayas niadtong Miyerkules, Nobiyembre 20, 2024, og daghang eklamo kalabot sa iyang “unlawful arrest” duha ka semana ang milabay.

Ang respondents mao sila si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, Cebu City Acting City Administrator Kristine Joyce Batucan, Cebu City Police Office chief P/Col. Antonietto Cañete ug John Does, hepe sa Cebu City Police Station 3 nga si P/Maj. John Lynbert Castigador Yango uban sa mga sakop sa Police Station 3, ug Cebu City Legal Office head Santiago Ortiz Jr.

Ang reklamo naglakip sa Arbitrary Detention, Unlawful Arrest, Tumultuous Disturbance, Physical Injuries, Grave Threats, Grave Coercion, Malicious Mischief, Paglapas sa Republic Act No. 11983 o New Philippine Passport Act, Paglapas sa Republic Act No. 8484 nga giamendar sa Republic Act No. 11449 o Access Device Regulation Act of 1998, Paglapas sa Section 10 sa Republic Act No. 7610 o ang Anti-Child Abuse Act, Grave Misconduct. Grave Neglect of Duty, Grave Abuse of Authority.

Usa sa pag-ampo ni Rosell alang sa damages ug issuance of preventive suspension order batok sa ng mga opisyal.

Niadtong Nobiyembre 8, gidakop sa mga personahe sa CCPO pinangulohan ni Cañete si Rosell tungod sa reklamong “Usurpation of Authority and resisting arrest” sulod sa buhatan sa kanhi mayor sa City Hall ug gitanggong sa Police Station hangtod nga nakapiyansa sa sunod adlaw, Nobiyembre 9.

REKLAMO

Sa press conference niadtong Miyerkules, gipasabot ni Rosell kon nganong dunay reklamo sa Anti-Child Abuse Act tungod sa pag-imbargo sa mga butang sa iyang personnel atol sa giingong illegal arrest nga iyang paagi sa pagkita.

Apil na niini ang iyang mga credit card, smartphone, laptop, ug uban pang device ug mga identification card ug mga dokumento sama sa iyang pasaporte nga importante sa iyang trabaho.

Human siya gibuhian, iyang gipangayo sa CCPO ang iyang mga butang apan nitug-an nga naa kini sa City Hall ug nitug-an siya nga dili na kini ma-release tungod sa wala matino nga pagpagawas.

Sa dihang nasikop si Rosell, gi-padlock ni Garcia ang opisina ni Rama, diin sa pagsud-ong sa bildo nga pultahan, dunay gadgets nga nahibilin sa sulod nga gituohang mga butang ni Rosell.

Matod ni Rosell nga aduna siyay tulo ka mga anak nga gisuportahan ug laing unom gikan sa iyang igsuon nga ubos sa iyang pag-atiman, diin ang insidente nakaapekto sa iyang abilidad sa pagpangita og kita.

Gikwestiyon usab niya ang ilegal nga pagdakop ilabi na nga way warrant of arrest batok kaniya ug nagtuo siya nga wala siya'y nahimong krimen.

Atol sa iyang pagkabilanggo, ang mga awtoridad dili makapatin-aw kaniya ug sa iyang abogado kon unsa ang kinaiya sa pagdakop kaniya o kon dunay usa ka reklamo nga gisang-at ngadto sa buhatan sa piskal diha-diha dayon human sa warrantless arrest.

Kini maoy nakaaghat sa kampo ni Rosell sa pagpasaka og piyansa tungod kay naa kini sa iyang katungod alang sa kagawasan bisan pa man sa pagkawala sa reklamo.

Si Rosell gipamulta og P30,000 sa usurpation of authority ug P3,000 sa pagsukol ug pagsuway.

Nagtuo siya nga ang pagkalangay sa pagpasaka sa kaso, ilabina ang arresting officer, nga si Cañete, usa ka tinuyo nga buhat hinungdan nga nakahinapos siya nga adunay "Arbitrary Detention" tungod kay adunay magamit nga mga piskal sa adlaw sa pagdakop.

DISMISSAL

Sila si Rosell ug Lawyer Mikel Rama, ang abogado ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama subling namahayag niadtong Miyerkules, Nobiyembre 20, 2024, nga wala pa ma-serve ang dismissal ug disqualification order gikan sa Ombudsman batok sa mayor sa dakbayan.

Gipasabot ni Rosell nga si Mayor Rama gihapon ang local chief executive sa dakbayan sa Sugbo sanglit wala pa madawat sa ilang kampo ang mga dokumento kalabot sa desisyon nga direkta gikan sa Ombudsman.

Gikwestiyon usab sa duha ka abogado ang lehitimo sa paglingkod ni Garcia pinaagi sa memorandum order gikan ni Department of Interior and Local Government (DILG) - Central Visayas director Leocadio Trovela.

Matod ni Mikel nga kung wala kini nga mga dokumento sama sa Proof of Service sa dismissal order ug Authorization sa DILG sa pagpatuman sa kamandoan nagsilbi importante nga sangkap sa pag­patuman sa Ombudsman order.

Iyang gipasabot nga nagpadala na sila og mga suwat ngadto sa DILG Central Visayas ug sa Central Offices lakip na sa Ombudsman-Visayas ug Central Offices aron paghatag niini nga pruweba, nga wala pa mahatag kanila./EHP