Rota sa CBRT 'Depektuso'
Human sa inspeksyon sa rota nga subayon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ug mga ahensiya sa transportasyon mo-prioritize sa mga nakita nga problema sa gipahigayon nga test run.
Si Mayor Nestor Archival nakaobserbar nga bisan og hapsay ra ang dagan sa mga bus apan angay sulbaron ang nakitang problema sa di pa ang dry run sa Septiyembre 29, 2025.
Matod niya nga tun-an ang mga merging points, magbutang og klaro nga mga karatula sa karsada sa dili pa ang Septiyembre 29 ug pahibaw-on nang daan ang mga motorista bahin sa road closures aron di maghuot ang trapiko.
Si Joshua Rodrigues, usa ka road inspector gikan sa Department of Transportation (DOTr), niingon nga ang labing dako nga problema mao ang pagdumala sa intersections.
Iyang nakita nga ma-stranded ang mga bus sa traffic lights ug usahay mag-overlap sa mga istasyon.
Iyang girekomendar nga magbutang og dugang traffic enforcers sa mga traffic lights atol sa dry run.
Samtang ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga si Raquel Arce niingon nga kinahanglang mapalambo ang kasayuran ngadto sa mga motorista.
Iyang gipasabot nga ang kahuot sa trapiko sa unang adlaw tungod kay wa’y pahibalo sa mga road closure.
Sa ikaduhang adlaw, naka-adjust na ang mga motorista ug nakakita na og laing rota.
Gipasalig sa mga opisyal sa siyudad nga kining mga problemaha hatagan og prayoridad sa mosunod nga mga adlaw aron mas maayo ang resulta sa dry run sa Septiyembre 29 ug aron makita kon unsaon pag-operate sa CBRT ubos sa tinuod nga kahimtang sa trapiko.
Niingon si Arce nga kon operational na ang CBRT, hingpit sab nga ipatuman ang Local Public Transport Route Plan (LPTRP).
Ang maong plano nga naaprobahan na sa DOTr ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), magtugot sa siyudad nga maorganisa ug mareorganisa ang mga rota sa mga pampublikong sakyanan aron dili maghuot ang mga dagkong karsada.
Apan kinahanglan pa kini og public hearing sa Cebu City Council sa dili pa hingpit nga ipatuman.
Ang dry run sa Septiyembre 29 usa ka pagsuway sa operasyon sa CBRT sa tinuod nga kahimtang sa karsada. Kini nga lakang makahatag og mas klaro nga hulagway sa mga posibleng problema ug makatabang sa mga opisyal nga makahimo og mga final adjustments sa dili pa ang opisyal nga operasyon sa CBRT. / CAV