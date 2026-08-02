Rota sa Lapu-Lapu coastal road, gisagop sa DPWH 7

Gisagop sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 ang gisugyot nga rota alang sa Lapu-Lapu Coastal Road ug nagplano kini nga ipatuman kini dungan sa 4th Cebu-Mactan Bridge.
Gipahibalo kini human sa panagtagbo nila ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, Lapu-Lapu Lone District Rep. Junard "Ahong" Chan, ug DPWH 7 Director Simon Arias.
Sumala sa Lapu-Lapu City Information Office, gisagop sa DPWH ang rota sa coastal road nga orihinal nga gisugyot ni Ahong Chan.
Gihisgutan usab sa mga opisyal ang pagtukod sa coastal road dungan sa 4th Cebu–Mactan Bridge aron masiguro nga ang duha ka proyekto sa imprastraktura hingpit nga magkadugtong inigkahuman niini.
Ang gisugyot nga coastal road gilaumang magsilbing nag-unang agianan paingon sa gisugyot nga taytayan. Inigkahuman niini, kining duha ka proyekto sa imprastraktura gilaumang makapauswag sa koneksyon, makapamenos sa kahuot sa trapiko sa mga nag-unang dalan, ug makapalig-on sa sistema sa transportasyon sa rehiyon.
Gisubli ni Rep. Chan atol sa tigom nga ang pagpangita og pundo alang sa coastal road nagpabilin nga prayoridad.
Ang SunStar Cebu nagtaho niadtong Marso 24 nga ang kinatibuk-ang gitas-on sa gisugyot nga proyekto sa coastal road, gikan sa Barangay Ibo paingon sa Pajo, gibanabanang mokantidad og P10 bilyones, diin aduna nay pasiunang P400 ka milyon nga gigahin alang niini.
Sa sayo pa, nagkanayon si Rep. Chan nga ang Kagamhanan sa Lapu-Lapu City mihangyo sa mga nagpasiugda sa proyekto nga magtukod og dedikadong coastal road imbes nga gamiton ang kasamtangang circumferential road.
Gihimo ang maong hangyo aron malikayan ang pagkagrabe sa paghuot sa trapiko, ilabi na kay ang giplano nga rota duol sa second Cebu–Mactan Bridge.
Gisuwayan sa SunStar Cebu og kontak si Rep. Chan niadtong Domingo, Agosto 2, aron makakuha og dugang mga detalye ug update bahin sa dagan sa proyekto, apan wala pa siya makatubag hangtod sa oras sa pagsuwat niining balita. / DPC