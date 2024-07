Rota sa parada sa Palaro gisusi

Nihimo og walkthrough ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpangulo ni Police Colonel Ireneo Da­logdog uban sa mga o­pisyal sa Department of Education Cebu City Division - Security and Safety Cluster, Martes, Hulyo 2, 2023, sa rota sa parada sa pagbukas sa Palarong Pambansa 2024 sa Hulyo 9, 2024.

Ang rota magsugod sa dalan sa Department of Health 7 sa Osmeña Boulevard paingon sa Cebu City Sports Center diin nahan-ay na ang tanan kon kinsa ang mag-una nga region ug kinsa usab ang labing uwahi sa parade.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa CCPO, nga ilang gipanglantawan nga sa adlaw sa pagbukas sa Palarong Pambansa, makamugna kini og kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo.

Dunay pipila ka mga rota sa pampubliko ug pribado nga mga sakyanan ang gipang re-route tungod sa pagsirado sa daghang kadalanan paingon sa downtown area.

Subay niini, nanawagan si Rafter sa publiko ilabi na sa mga manakayay nga sabton lang una ang maong sitwasyon tungod kay ang Dakbayan sa Sugbo maoy host sa labing dako nga sports event sa nasod.

“We just ask your consideration pagsabot nianang higayuna kon naa man gani mga traffic congestion along the way sa inyung mga maagi-an, but it is an opportunity for us to showcase what Cebu City has sa atung mga paticipants,” matod ni Rafter.

Dul-an sa duha ka libo ang ipatakap sa pagbukas sa Palaro, diin wala nay tugotan nga mga police personnel nga maka-leave sa ilang trabaho, matod ni Rafter.

Iyang gipasabot nga daghang polis ang i-deploy sa maong adlaw nga motabang sa pag man sa traffic uban sa mga personnel sa Cebu City Transportation Office (CCTO).

Nag-anam na sa pagpangabot ang mga contingent gikan sa lainlaing rehiyon sa Pilipinas, lakip na ang mga atleta nga gipahimutang sa mga billeting area.

Nisusi usab si Dalogdog sa 20 ka billeting area aron masiguro nga luwas ang mga atleta uban sa ilang coaches ug mga opisyal.

Una na nga nipahibawo si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga abli sa publiko ang CCSC nga tungod ani niawhag ang kapulisan sa publiko nga mag amping kon mosaksi sa pagbukas sa Palarong Pambansa.

Hugot nga siguridad ang ipatuman sa ganghaan sa sports center, diin gidili nila ang pagdala og dagkong mga bag.

Labing maayo nga magdala lang og gagmay nga bag sama sa transparent nga bag o kaha wala nalang gyuy dalhon nga makapalangay na hinuon sa pagsulod sa mga tawo.

Wala hinuon sila makadawat og report nga dunay hulga sa siguridad apan bisan pa niini wala sila mokompyansa. / AYB