Rota sa public transpo sa Cebu City ‘way klaro’

Ang Local Public Transport Route Plan (LPTRP) way klaro human sa daghang kausaban nga gihimo aron pagtuman sa awhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 (LTFRB) 7.

Kini ang gibutyag ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Biyernes, Septiyembre 27, 2024.

Dugang pa niya nga bisan pa niini, di pa kini maaprubahan tungod kay adunay posibleng kausaban sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Packages 2, 3, ug 4.

Si Cuenco, chairman sa komite sa transportasyon sa konseho, niingon nga sa pagkakaron, ang LPTRP anaa pa sa kamot sa LTFRB Central Office.

Dihang gipangutana bahin sa tino nga deadline ang LPTRP, si Cuenco niingon nga posibleng mao na kini ang mahitabo.

“We have done our part to submit several draft document and it is incumbent upon the LTFRB to extend the deadlines set because it is they that have withheld its approval,” matod ni Cuenco.

Sa miaging report sa SunStar, si Kent Francesco Jongoy, deputy sa Cebu City Transportation Office, niingon nga ang integration sa CBRT maoy hinungdan sa pagkalangay sa pag-apruba sa LPTRP.

Si Jongoy niingon nga ang Siyudad dili magbukas og bag-ong mga rota kondili magtukod og mga extended nga rota nga nagtumong sa inter-city nga transportasyon.

Matod ni Jongoy, ang pagdugang og mga rota moresulta lang sa kahuot sa trapiko hinungdan nga giduso ang mga rota sa inter-city sanglit mas ekonomikanhon kini.

Ang inter-city nagtumong sa pagbiyahe tali sa mga siyudad samtang ang intra-city mao ang pagbiyahe sulod sa samang siyudad.

Si Jongoy giingong malaumon nga maaprobahan ang LPTRP sa dili pa matapos ang tuig 2024.

Matod niya nga sa pedestrianization program sa Siyudad, makaapekto kini sa pagkompleto sa LPTRP.

Apan matud ni Cuenco nga ang pedestrianization project nasulod na sa draft LPTRP.

Dihang gipangutana kon posible ba nga maaprobahan ang LPTRP sulod sa nahibiling tulo ka buwan sa tuig 2024, si Cuenco niingon nga nagduda siya niini. / JPS