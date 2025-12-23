Rota sa Sinulog ngitngit, sidewalk gibabagan

Daghang problema ang nakit-an sa rota sa Sinulog 2026.
Matod ni Mayor Nestor Archival ang mga dalan nga daling bahaon, kakuwang sa suga, ug mga babag sa dalan ug sidewalk sa rota sa Sinulog Grand Parade maoy pipila sa mga dinalian nga problema nga kinahanglang sulbaron sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa dili pa ang Sinulog 2026.
Matod ni Archival, kini nga mga problema nakit-an atol sa gihimong walk-through inspection sa miaging semana uban sa mga hingtungdang ahensiya. Gilangkuban niini ang tibuok rota sa parada sugod sa N. Bacalso Avenue paingon sa P. del Rosario Street, Imus Avenue, General Maxilom Avenue, Fuente Osmeña Circle, Osmeña Boulevard, ug balik sa Cebu City Sports Center.
Giingon sa mayor nga pipila ka bahin sa rota adunay mga pundo nga tubig, ilabi na sa mga dapit nga daling bahaon nga gutter nga mahimong moawas kon moulan.
Dugang niya, dunay mga dalan nga ngitngit ang mga suga, butang nga makapabalaka sa kaluwasan sa mga moapil sa pasundayag ug sa mga tumatan-aw, ilabi na sa mga kalihukan sa gabii.
Gawas sa problema sa drainage ug suga, giingon ni Archival nga ang mga babag sa dalan ug sidewalk mahimong makaapikto sa lihok sa mga tawo ug sa emergency response panahon sa mga dagkong kalihukan sa Sinulog kon dili kini malimpyo og sayo.
Human sa selebrasyon sa Pasko ug Bag-ong Tuig, gipahayag ni Archival nga itutok na sa dakbayan ang tibuok kusog ug resources niini alang sa pagpangandam sa Fiesta Señor ug Sinulog Festival.
Nangandam usab ang dakbayan sa mas daghang partisipante, diin moabot sa 40 ka contingents ang gilaumang moapil sa Sinulog 2026, base sa labing ulahing data gikan sa Sinulog Foundation Inc. (SFI)—mas taas kaysa sa unang report nga 36 ka grupo nga nag-apply.
Ang maong gidaghanon subject pa sa approval sa SFI ug sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, matod ni Archival.
Gihisgutan sab sa mayor nga naningkamot sila nga mahuman ang mga dagkong kalihukan sa Sinulog Grand Parade sa alas 8 sa gabii, mas sayo kaysa sa nangaging mga tuig, aron mas daling madumala ang katawhan ug ang seguridad.
Nagpabiling prayoridad ang seguridad alang sa mga kalihukan sama sa Grand Parade ug sa Solemn Procession.
Gihatagan og gibug-aton ni Archival ang panginahanglan sa mas lig-on nga koordinasyon sa mga dapit duol sa mga istasyon sa Bus Rapid Transit (BRT) subay sa rota tungod sa posibilidad nga maghuot ang mga tawo ug ang mga kadaot sa imprastraktura sanglit wala pa man kini magsugod sa operasyon.
Ang mga opisyal sa dakbayan nagkanayon nga ang mga team sa engineering, drainage, ug lighting gipaabot nga mopahigayon sa gikinahanglang pag-ayo ug pagpalambo sa mosunod nga mga semana.
Samtang ang clearing operations ug mas estrikto nga pagpatuman batok sa mga babag sa dalan ug sidewalk ang gikonsiderar usab. / EHP