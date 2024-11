Rota sa Solemn foot procession gipamub-an

Ang 2025 Fiesta Señor Solemn Foot Procession adunay mas mubo nga rota, nga naglangkob sa 5.7 ka kilometro, ingon sa gipahibalo sa Basilica Minore del Santo Niño atol sa usa ka press conference niadtong Martes, Nobiyembre 19, 2024.

Kini nga adjustment nagtimaan sa pagbiya gikan sa 2024 nga rota nga nagsangkad sa 6.44 kilometros ug naglakip sa mga dalan sama sa Magallanes, Borromeo, Leon Kilat, ug V. Rama Avenue.

Niini, nitumaw ang kabalaka sa nagpadayong konstruksyon sa Cebu Bus Rapid Transit tungod kay ang mga hiktin nga dalan gikan sa Osmeña Boulevard paingon sa Fuente Osmeña kabahin sa mga kalihukan sa Fiesta Señor.

“Yesterday, we already sent our intention to ask the city government to help coordinate with BRT, because makita natu along Osmena Boulevard especially here sa atong side wala pagyud nahuman ang BRT,” matod ni Fr. John Ion Miranda, Order of Saint Augustine (OSA) 460th Executive Committee member atol sa 460th Fiesta Senor launching sa Martes, Nobiyembre 19.

PRESENTASYON

Sa presentasyon, ang Cluster 7 Secretariat Fr. Jules Van Almerez, OSA, media liaison sa Basilica niingon nga ang pre-fiesta activities magsugod sa Enero 3 hangtod 8, 2025 uban sa pagbisita sa Pilgrim Image ni Señor Sto. De Cebu ngadto sa mga penitentiary center ug mga tambalanan.

Gilusad usab sa press conference ang 460th Fiesta Señor celebrations ubos sa temang “Santo Niño: Hope of the Pilgrim Church”, gipasiugda ni Almerez ang koneksyon niini sa 2025 Ordinary Jubilee nga tema, "Pilgrims of Hope."

Ang Fiesta Señor 2025 general schedule of activities magsugod sa opening salvo ug ang pagsugod sa novenario kay sa Enero 9, 2025, sugod sa Penitential Walk with Jesus nga magsugod sa alas 4 sa kaadlawon gikan sa Fuente Osmeña Circle hangtod sa Basilica.

Sa mosunod nga mga adlaw hangtod sa Enero 17, 2025, ang regular nga novena mass ipahigayon sa Pilgrim Center.

Sa samang adlaw sa alas 4 sa kaadlawon, ipahigayon ang Penitential Walk with Mary.

Sa presentasyon, ang Walk with Jesus usa ka 2.1 ka kilometro nga prosesyon nga magsugod sa Fuente Osmeña Circle nga motadlas sa Osmeña Boulevard ug motapos sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu.

Ang parehas nga rota ug distansya sa Walk with Mary.

Ang duha ka prosisyon adunay assembly time sa alas 3 sa kaadlawon ug alas 4 sa kaadlawon pagsugod sa pro­sesyon.

Sa laing bahin, ang bag-ong rota sa Visperas Solemn Foot Procession magsugod ug matapos sa Basilica diin ang mga partisipante molatas sa wala paingon sa Osmeña Boulevard, moliko sa tuo sa General Maxilom Avenue (Mango Avenue) ug Imus Avenue samtang moliko sa wala sa MJ Cuenco Avenue, ug mobalik sa tuo agi sa Osmeña Boulevard nga magsugod sa ala 1 sa hapon, Enero 18, 2025.

Ang Visperas adunay dungang nga mga kalihukan gikan sa Fluvial Procession, Commemorations sa Unang Misa, Bunyag ug Kasal, ug ang Hubo Mass karong Enero 24, 2025 sa alas 4 sa buntag.

MGA POLISIYA

Ang Basilica Minore del Sto. Niño nga adunay mokabat 5,000 ka crowd capacity nisubli nga ipatuman gihapon ang crowd control sa sulod.

Gidili ang mga backpack ug dagkong bag sulod sa Basilica aron hapsay ang pagdagsa sa mga tawo. / CDF