Rotary Area 1 magsaulog sa ika-121 nga anibersaryo pinaagi sa Rotary Week 2026

Magsaulog ang mga Rotarian sa ika-121 nga Founding Anniversary sa Rotary International pinaagi sa Rotary Week 2026 sa Area 1, District 3860 nga ipahihayon gikan Pebrero 23 hangtod Marso 1, 2026.
Ang Area 1 naglangkob sa mga club sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor.
Ang selebrasyon karong tuiga nagdala sa temang “Unite for Good” nga nagtumong sa usa ka hiniusang pagsaulog sa serbisyo ug positibong epekto sa Rotary sa komunidad.
Ang mga kalihukan ipahiuyon sa Seven Areas of Focus sa Rotary, lakip ang peacebuilding, disease prevention, water and sanitation (Wash), maternal and child health, basic education and literacy, community economic development, ug environmental protection.
Gilauman nga matag club magpahigayon og labing minos usa ka proyekto alang sa ilang komunidad isip pagpakita sa prinsipyo nga “Service Above Self.”
Ang mga kalihukan ipahigayon alang sa nagkalainlaing benepisyaryo sa tagsa-tagsa ka lugar.
Pagahimuon ang press conference sa Pebrero 23, 2026, alas 2:00 sa hapon sa Golden Prince Hotel sa Cebu City aron ipahibalo sa publiko ang mga detalye sa Rotary Week 2026 ug maengganyo ang komunidad nga moapil ug makabenepisyo sa mga programa. / PR