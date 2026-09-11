Rotational brown-out sa Sugbo ipaimbestigar sa Kongreso

Sugbuanong kongresista gustong mopaimbestigar sa Committee on Energy sa sige’g balik nga mga grid alert ug rotational brownout sa Sugbo ug sa tibuok Visayas Grid.
Usa ka pahayag nga gipagawas sa iyang Facebook page niadtong Septiyembre 10, 2026, gipasabot ni Third District Representative Karen Garcia nga gipasaka niya niadtong Miyerkules, Septiyembre 9 ang House Resolution 1439 aron susihon ang mga generation outage, limitasyon sa transmisyon, ug ang mga nalangay nga proyekto sa imprastraktura.
Gitataw ni Garcia nga kinahanglang masayran kon ang mga konsumidor ba ang magpas-an sa bayranan sa mga sayop sa operasyon.
"Gusto ta nga ang legislative inquiry will uncover the real operational status sa mga power plants ug kon ang gasto sa ilang systems failures gipasa ba to consumers through inflated power bills," kabahin sa pahayag ni Garcia.
Matod niya nga sumala sa report, ang presyo sa kuryente sa Sugbo posibleng mosaka gikan sa P11 ngadto sa hapit P19 matag kilowatt-hour.
Ang datos sa grid nagpakita nga ang kakuwang sa suplay sa kuryente naggikan gyud sa wa'y magamit nga kapasidad sa generation ug dili tungod sa limitasyon sa linya sa transmisyon.
Ang maong imbestigasyon nagsubay sa pagtan-aw sa mga generation outage, limitasyon sa kapasidad sa transmisyon, langan nga mga proyekto sa imprastraktura, ug ang epekto niini sa ekonomiya sa mga konsumidor ug sa mga lungsod nga naggunit sa maong mga planta.
"Kon mao ning mosaka ang bayranan sa kuryente, sa ato pa, ordinary families are effectively being treated as a financial safety cushion for planning deficiencies and power supply breakdowns ," dugang niya.
Ang resolusyon nagtumong nga mahibaw-an ang matuod nga estado sa operasyon sa mga planta sa kuryente sa rehiyon ug masuta kon ang gasto sa mga system failure gipasa ba ngadto sa mga konsumidor pinaagi sa gipatas-an nga bayranan sa kuryente.
Gipahayag sab niya nga ang mga ordinaryong pamilya daw gihimong safety cushion sa pinansyal batok sa kakulang sa pagplano ug pagkaputol sa suplay sa kuryente.
Ang imbestigasyon magmando sa Department of Energy (DOE) ug sa uban pang mga stakeholder sa pagsumiter og detalyadong history sa mga outage, pagsubay sa pagtuman sa mga planta sa balaod, ug ang pagtuon sa mga lakang aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa hulga sa pagtaas sa bayranan.
Ilawom sa maong resolusyon, ang House Committee on Energy magmando sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa pagsumiter og may petsa nga acceleration plan alang sa mga proyekto sa transmisyon sa Sugbo sa sulod sa 15 ka adlaw nga naglakip sa mga critical path, mga permit nga wala pa maasikaso, mga hisgutanan sa right-of-way, ug ang gibag-o nga target sa pagkahuman niini.
Ang datos gikan sa pag-monitor sa grid nga gikutlo sa resolusyon nagpakita nga ang Visayas Grid nakatala og 94 ka yellow alert ug 31 ka red alert gikan niadtong Enero hangtod Septiyembre 4.
Nisamot pa ang kahimtang sa suplay sa kuryente sa sayong bahin sa Septiyembre, diin 815.8 megawatts ang wala magamit tungod sa walo ka forced outage ug 17 ka derated generating unit.
Pag-abot sa Septiyembre 7, 2026, ang kapasidad nga dili magamit nisaka ngadto sa 818.9 megawatts nga nagdala na sab og laing hugna sa mga red ug yellow alert./ CDF