Route inspection test run sa CBRT

Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga usa lang ka route inspection test run alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project ang himuon sa Septiyembre 17, 2025, ug dili pa ang opisyal nga pagsugod sa operasyon niini.
Ang inspection mo-check sa kondisyon sa karsada, mo-assess sa dagan sa trapiko, ug moila sa posibleng problema sa rota sa dili pa moabante ang sistema sa sunod nga mga hugna.
Matod ni Archival, posibleng mopasakay og mga pasahero ang mga bus atol sa test.
Ang iskedyul alang sa dry run ug pilot run wala pa gipahibalo.
Aron maandam ang mga motorista ug mga pasahero, gimanduan sa siyudad ang pagbutang og saktong mga signage daplin sa dalan atol sa test.
Kini nga lakang nagtumong sa pagseguro nga ang publiko nahibalo sa kalihukan ug maminusan ang kalibog sa higayon nga temporaryo nga magamit sa mga bus ang gi-designate nga lanes sa BRT.
Ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga si Raquel Arce nikompirmar nga ang Cebu Interim Bus Service (Cibus) units sa Ceres Bus maoy gamiton sa test run.
Napulo ka unit ang mo-operate atol sa inspeksyon karong Septiyembre 17, samtang ang kompaniya nag-andam og kinatibibuk-ang 17 ka units alang sa ulahi nga pag-deploy. Ang mga bus mobiyahe gikan sa I.T. Park sa Lahug ngadto sa Il Corso sa South Road Properties (SRP) ug pabalik. / CAV