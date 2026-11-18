Pormal na nga giproklamar ang Royal House sa Sultanate of Region 7 atol sa Official Enthronement and Proclamation Ceremony nga gipahigayon sa Waterworld Hotel sa Mandaue City niadtong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Nitambong sa seremonyas ang mga representante sa nagkalainlaing komunidad ug chapter, mga lider sa Muslim community, ug mga opisyal sa gobiyerno.
Gi-enthrone isip Sultan sa Region 7 si Sultan Abdulazis Mayaman Macalandong, uban sa iyang asawa nga si Hadja Sokria Alonto-Macalandong isip Bae sa Royal House.
Si Sultan Macalandong mao ang presidente sa Cebu Muslim Businessmen ug nangulo sa pagtukod sa Sultanate League nga nagpunting sa kalinaw, kahapsay, ug socio-economic development.
Giproklamar sab isip Sultan sa Cebu Province si Datu Abdul Samad “Kingsam” Dirampatan Rangaig, uban sa iyang asawa isip Bae sa Cebu Province.
Samtang giproklamar isip Rajah of Region 7 si Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas Jr., kinsa mipasalamat sa Sultanate sa pagdawat kaniya ug nagpasiugda sa panaghigalaay tali sa mga Muslim ug dili Muslim.
Nitambong sab si Consolacion Mayor Teresa “Nene” Pepito Alegado nga giproklamar isip Princess of the Municipality of Consolacion. Gihatagan sab og titulo ang Sultan ug Rajah sa maong lungsod isip kabahin sa pag-organisar sa Sultanate sa lokal nga lebel.
Gihatagan uab og titulo isip Datu si Cebu City Councilor Paul Labra ug Consolacion Councilor Vic Maglasang agi'g pag-ila sa ilang suporta sa Muslim community.
Nisalmot sab si Samira Ali Gutoc isip representante sa buhatan ni Senador Robin Padilla ug nipadangat sa iyang mensahe sa pagpahalipay. / TAMPO