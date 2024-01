RPDEU 7 nakadawat og PNP Medal of Merit

Gihatagan og pasidungog sa Philippine National Police ang Regional Police Drug Enforcement Unit 7 human nasikop ang usa ka big time drug personality sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Disyembre 11, 2023.

Ang Camp Crame nihatag og PNP Medal of Merit sa RPDEU 7 subay sa ilang epektibo nga kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Central Visayas.

Kahinumdoman nga niadtong Disyembre 11, 2023 malampuson nila nga nadakpan ang usa ka dakong drug personality atol sa buy bust sa Barangay Kasambagan ug nasakmitan og 10 kls. nga shabu nga dunay standard drug price nga P68 milyunes.

Ang suspek giila nga si Harvey Torres, 30, taga San Cristobal, San Pablo, Laguna.

Nakuha gikan sa suspek ang dagkong mga putos sa gituohang shabu nga gisulod sa traveling bag.

Ang mga personnel nga nisikop sa maong drug personality gitunolan sa maong pasidungog nga gikan ni Retired Chief Justice Lucas Bersamin, ang kasamtanga’ng Executive Secretary sa buhatan sa Presidente ug Manlalaban Benjamin Abalos Jr,, kalihim sa Department of the Interior and Local Government.

Ang kalihukan atol sa kasaulogan sa 33rd PNP Foundation Day sa tema: “Serbisyong Nagkakaisa at may Malasakit sa Kapwa, tungo sa Maunlad at Ligtas na Bansa.”

Atol sa Traditional Monday Flag Raising Ceremony sa national headquarters sa Camp Crame, Enero 29, 2024 gihatag ang maong pasidungog.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nipadangat sa iyang pahalipay sa iyang mga personnel nga timaan lang sa ilang dedikasyon sa trabaho sa paggukod sa dagkong drug personalities sa Central Visayas.

“On behalf of the men and women of PRO7, I congratulate our RODEU 7 for this recognition given by the PNP top leadership. Your contribution to our anti-drug campaign in the region is very significant and I further urge you to continue the relentless pursuit of high profile drug personalities in line with the BIDA Program and the PNP Focused Agenda. Congratulations!” matod ni Aberin.

Gihingusgan pa karon sa PRO 7 ang ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas human makita nga mao pa gihapon kini ang ilang gisagubang nga problema sa 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, gawas sa pagpalambo sa ilang anti-illegal drug operations, ila usab nga patutukan ang drug reduction strategy.