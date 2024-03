RSCC mipasalamat sa partners, kawani

Niadtong Pebrero 23, 2024 sa Golden Valley Hotel sa Cebu City, giila sa RSCC ang mosunod nga mga indibid­wal, academic ug private institutions, non-government organizations, ug LGUs pinaagi sa usa ka awards ceremony.

Ang mga indibidwal nga kauban, si Dr. Ma. Theresa Fortunato ug Dr. Priscila Fernando, alang sa medikal ug sikolohikal nga serbisyo, matag usa.

Giila sa RSCC ang academic institutions nga naglakip sa Cebu Institute of Technology University-Department of Humanities and Behavioral Sciences alang sa psychological ug counseling services niini; ang Cebu Doctors University-College of Rehabilitative Sciences alang sa deployment sa therapy interns ug clinical instructor; ang University of Southern Philippines Foundation-College of Social Work alang sa pag-deploy sa mga social work interns; ang Kolehiyo sa Edukasyon sa Magtutudlo, Sining, ug Siyensya alang sa espesyal nga libre nga pagbansay sa mga kawani sa sentro; ug ang AB Music Chorale alang sa nagkalain-laing mga musical therapy session.

Giila usab ang mga pribadong institusyon sama sa Fil-Canadian Training and Development Center alang sa deployment sa caregiver interns ug Quilario Birthing Center alang sa paghatag og gatas matag tuig, ingon man mga non-government organizations sama sa Kaisang Buhay Foundation (KBF) sa Quezon. Siyudad alang sa binuwan nga donasyon aron ipalit og mga tambal ug uban pang mga suplay, ug ang Cebuano Arts Club alang sa pagpalambo sa lawak sa Early Childhood and Care Development (ECCD) sulod sa center.

Ang mga local government units sa Sugbo, nga mao ang Barili ug Talisay City, apil sa mga LGU sa rehiyon nga nagpadayon sa pakigtambayayong sa center pinaagi sa medical assistance alang sa tanan nilang gi-refer nga mga kliyente.

Si Aquino miingon nga ang pag-ila usa ka testamento sa usa ka mapaubsanon nga pagpasalamat sa mga stakeholders sa ilang panag-uban.

“We are proud that RSCC has sustained partnerships in providing love and care for abandoned and neglected children. The center is a sanctuary for children, offering them a chance for a better future by giving them the possibility of a loving family through the process of adoption,” matod ni Aquino.

Ang Regional Authority for Child Care (RACCO) maoy bugtong ahensya sa gobyerno nga nakadawat og pag-ila karong tuiga.

Kini usa ka quasi-judicial nga ahensya sa departamento ug kauban sa RSCC sa pagdala sa mga bata ngadto sa usa ka mahigugmaong pamilya gamit ang alternatibong pag-atiman sa ginikanan pinaagi sa proseso sa pagsagop ug pag-atiman.

Si OIC Concepcion Solera niingon sa iyang acceptance speech nga ang panagtambayayong tali sa RACCO ug RSCC dili lamang mahitungod sa pagpatuman sa palisiya ug programa.

“It is a significant bond that champions the rights and welfare of children. It is deeply rooted in a shared advocacy for children’s rights and the promotion of adoption as a noble and loving option for child care,” matod ni Solera.

Nakadawat usab og loyalty ug citation awards ang mga kanhi staff sa center: Arcadia Barlas sa pagserbisyo sa pasilidad sulod sa kapin sa 25 ka tuig isip houseparent ug Roselyn Bandibas tungod sa pagka-innovative.

Samtang ang RSCC padayon nga nagbutang sa pinakamaayong interes sa pagpanalipod ug rehabilitasyon sa mga bata nga gibiyaan, napasagdan, ug gitugyan pinaagi sa mga programa sa kaayohan sa mga bata, naningkamot usab kini sa pagmugna og pakigtambayayong sa nagkalainlaing stakeholders sa paghatag og mga kahigayonan sa mga bata nga makasinati sa kainit sa usa ka pamilya ug motubo sa mahigugmaon ug maamumahon nga palibot.

Naghimo usab sila og dental services, team building, and self-care activities sa pagpalambo sa ang panaghigalaay ug kaayohan sa mga kawani, nga giisip sa sentro nga mga bayani, nagtrabaho 24/7 sa luyo kansang adlaw-adlaw nga mga sakripisyo naghimo og kalainan sa kinabuhi sa mga bata. / PR