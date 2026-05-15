Ruffa ug Bistek nagbuwag na?

Daghan ang nagduda nga nagbuwag na si Ruffa Gutierrez ug Herbert “Bistek” Bautista.

Kini tungod sa birthday greeting sa actress-beauty queen ngadto ni Bistek nga nagsaulog sa iyang ika-58 nga kasumaran niadtong Mayo 12, 2026.

“Happy birthday to my mentor, former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Wishing you continued success, happiness, and everything your heart desires,” matod pa ni Ruffa.

Apan ang nisunod niyang pahayag ang nakapaintriga sa mga netizen tungod kay daw sa nagpasabot ni nga buwag na sila.

“Life may have taken us on different paths, but I’ll forever be grateful for the memories, for teaching me the value of education, for inspiring me to be the best version of myself, and for the friendship we continue to share. You taught me so much during the time we had together. Have the best day ever!” Niadtong June 2025 dihang unang giangkon sa aktres nga wala na silay komunikasyon ni Herbert.

“We’re going through a bump right now, and we’re not speaking. S o let’s see if that bump will last or if we’ll speak again. I don’t know,” ni Ruffa sa guesting niya sa “Fast Talk with Boy Abunda.”