‘Rugby boy’ nalumos
Napalgang wala na’y kinabuhi ang usa ka 39-anyos nga lalaki samtang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Pasil Fish Port, Cebu City sayo sa buntag niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026.
Giila sa mga awtoridad ang biktima nga si RJ Saavedra Vega, 39, ulitawo, ug residente sa Sun Valley, Barangay Calamba.
Base sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, nakit-an sa mga residente ang biktima nga naglakaw paingon sa dagat samtang naghingos-hingos og kemikal gikan sa usa ka plastik nga dunay sulod nga “rugby.”
Giingong niambak ang biktima sa dagat bisan og gibadlong sa mga nakasaksi apan wala siya mopatuo.
Ulahi siyang nakit-an nga nagkapa-kapa sa tubig.
Gisuwayan pa unta siya pagluwas sa mga residente apan kalit lang kining nahanaw sa ilang panan-aw hangtod nga napalgan na lang ang iyang patay nga lawas pagkabuntag.
Sa inisyal nga pagsusi sa kapulisan, walay nakita nga timailhan sa samad agi og pusil o dunggab ang biktima.
Namatikdan sab nga naggunit pa gihapon ang biktima sa plastik nga dunay “rugby” sa dihang siya napalgan. /