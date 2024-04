Rugby boys sa PUJ, susihon

Nakig-alayon karon ang Abellana Police Station sa netizen nga ni-upload sa video diin nakita ang grupo sa mga lalaking menor nga ningsakay sa publikong sakyanan nga dunay rota nga 17B paingon sa Brgy. Sto. Niño, dakbayan sa Sugbo samtang nagsige’g simhot sa cellophane nga dunay sulod nga solvent.

Matod ni Police Major Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station, nga gusto nilang masayran kon kanus-a o ang petsa sa pagkuha sa video sa rugby boys, sanglit sa post niini sa Facebook account, naghisgot kini’g skywalk dapit sa Robinsons Place sa Osmeña Blvd. apan taudtaod na kining gi-demolish.

Iyang gipasabot nga matag adlaw ang ilang police station way hunong sa pag-rescue sa mga batang libud-suroy ug gipang turnover sa barangay diin nahisakop ang dapit.

“Actually kining atong concern regarding sa mga batan-on nga gagamit og kining plastic bag nga gibutang ang illegal substance is ato na ning daily nga gina rescue sa atoang area.

“Naa man sad ta after activity report ani together with photos and documentations nga gi-rescue nato ni sila and i-turned over sa barangay concerned. These personalities nga naa sa video karon mga bag-o ning mga bataa diri sa atoang area ka kay kining mga daan is na rescue na man nato,” matod ni Leanza.

Sa miaging Martes sa gabii, Abril 9, 2024, laing grupo sa mga batan-on ang gipang-rescue sa Abellana Police Station ug gipanghatod sa Barangay Sambag 2 ug Pasil.

Giangkon ni Leanza nga wala silay ideya kon kinsa ang mga ginikanan sa maong mga batan-on hinungdan nga nakig-alayon sila sa barangay aron pagsubay sa gipuy-an niini.

Subay niini, si Konsehal Philip Zafra sa dakbayan sa Sugbo nagtinguha nga mopasar og ordinansa nga nga mopahamtang og silot sa rugby boys, lakip na sa ilang mga ginikanan nga nagpabaya sa ilang katungdanan ngadto sa ilang mga anak.

Kini human nag viral sa social media ang video sa grupo.

Gimandoan ni Zafra ang Department of Social Welfare and Services sa pagsusi sa maong mga bata aron mahibaw-an kinsa ang ilang mga ginikanan.

“Atong gitahasan atong DSWS nga i-trace ning mga bataa. Sutaon nato sila kay gusto nato mahibaw-an sad even ang mga ginikanan ani”, matod Zafra.

Lakip sa ilang subayon kon nganong wala ni mabantayi ug nganong sila nagumon sa paggamit og illegal substance nga solvent. / AYB