Runners nagsaulog sa anibersaryo pinaagi sa outreach

John Velez Photography Running Group
Ang mga runner ug running enthusiast sa John Velez Photography Running Group (JVPRG) nisaulog sa ilang ikaunom ka tuig nga anibersaryo pinaagi sa usa ka outreach program niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, sa dakbayan sa Sugbo.

Nanghatag sila og packed meals ug loot bags ngadto sa mga bata sa Quiot Bible Church sa Pardo, Cebu City. Nag-andam usab ang grupo og mga lingawlingaw nga dula para sa mga bata.

Ang maong kalihokan nag­selebrar usab sa adlawng natawhan sa founder ug team manager sa grupo nga si John Velez. / RSC

